500 يورو إلى يوان صيني

تحويل EUR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

500 eur
3,882.10 cny

€1.000 EUR = ¥7.764 CNY

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Chinese Yuan RMB
1 EUR٧٫٧٦٤١٩ CNY
5 EUR٣٨٫٨٢٠٩٥ CNY
10 EUR٧٧٫٦٤١٩٠ CNY
20 EUR١٥٥٫٢٨٣٨٠ CNY
50 EUR٣٨٨٫٢٠٩٥٠ CNY
100 EUR٧٧٦٫٤١٩٠٠ CNY
250 EUR١٬٩٤١٫٠٤٧٥٠ CNY
500 EUR٣٬٨٨٢٫٠٩٥٠٠ CNY
1000 EUR٧٬٧٦٤٫١٩٠٠٠ CNY
2000 EUR١٥٬٥٢٨٫٣٨٠٠٠ CNY
5000 EUR٣٨٬٨٢٠٫٩٥٠٠٠ CNY
10000 EUR٧٧٬٦٤١٫٩٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / اليورو
1 CNY٠٫١٢٨٨٠ EUR
5 CNY٠٫٦٤٣٩٨ EUR
10 CNY١٫٢٨٧٩٦ EUR
20 CNY٢٫٥٧٥٩٢ EUR
50 CNY٦٫٤٣٩٨٠ EUR
100 CNY١٢٫٨٧٩٦٠ EUR
250 CNY٣٢٫١٩٩٠٠ EUR
500 CNY٦٤٫٣٩٨٠٠ EUR
1000 CNY١٢٨٫٧٩٦٠٠ EUR
2000 CNY٢٥٧٫٥٩٢٠٠ EUR
5000 CNY٦٤٣٫٩٨٠٠٠ EUR
10000 CNY١٬٢٨٧٫٩٦٠٠٠ EUR