10 آلاف يوان صيني إلى بيزو فلبيني

تحويل CNY إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cny
79,799.40 php

¥1.000 CNY = ₱7.980 PHP

Mid-market exchange rate at 10:03
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CNY إلى PHP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9681.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7740.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1990.965
1 EUR1.0938.5171.49910.8571.65691.7651.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Philippine Peso
1 CNY٧٫٩٧٩٩٤ PHP
5 CNY٣٩٫٨٩٩٧٠ PHP
10 CNY٧٩٫٧٩٩٤٠ PHP
20 CNY١٥٩٫٥٩٨٨٠ PHP
50 CNY٣٩٨٫٩٩٧٠٠ PHP
100 CNY٧٩٧٫٩٩٤٠٠ PHP
250 CNY١٬٩٩٤٫٩٨٥٠٠ PHP
500 CNY٣٬٩٨٩٫٩٧٠٠٠ PHP
1000 CNY٧٬٩٧٩٫٩٤٠٠٠ PHP
2000 CNY١٥٬٩٥٩٫٨٨٠٠٠ PHP
5000 CNY٣٩٬٨٩٩٫٧٠٠٠٠ PHP
10000 CNY٧٩٬٧٩٩٫٤٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Chinese Yuan RMB
1 PHP٠٫١٢٥٣١ CNY
5 PHP٠٫٦٢٦٥٧ CNY
10 PHP١٫٢٥٣١٤ CNY
20 PHP٢٫٥٠٦٢٨ CNY
50 PHP٦٫٢٦٥٧٠ CNY
100 PHP١٢٫٥٣١٤٠ CNY
250 PHP٣١٫٣٢٨٥٠ CNY
500 PHP٦٢٫٦٥٧٠٠ CNY
1000 PHP١٢٥٫٣١٤٠٠ CNY
2000 PHP٢٥٠٫٦٢٨٠٠ CNY
5000 PHP٦٢٦٫٥٧٠٠٠ CNY
10000 PHP١٬٢٥٣٫١٤٠٠٠ CNY