10 بيزو فلبيني إلى يوان صيني

تحويل PHP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
١٫٣٠ cny

1.00000 PHP = 0.13024 CNY

Mid-market exchange rate at 00:06
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365950.932251.534920.808441309.42149.5157.30125
1CAD0.73209110.6824751.12370.591852958.615109.4595.34518
1EUR1.07271.4652511.646510.867251404.61160.3857.83205
1AUD0.65150.8899160.60734610.526699853.08797.4094.75676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Chinese Yuan RMB
1 PHP0.13024 CNY
5 PHP0.65122 CNY
10 PHP1.30244 CNY
20 PHP2.60488 CNY
50 PHP6.51220 CNY
100 PHP13.02440 CNY
250 PHP32.56100 CNY
500 PHP65.12200 CNY
1000 PHP130.24400 CNY
2000 PHP260.48800 CNY
5000 PHP651.22000 CNY
10000 PHP1302.44000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Philippine Peso
1 CNY7.67792 PHP
5 CNY38.38960 PHP
10 CNY76.77920 PHP
20 CNY153.55840 PHP
50 CNY383.89600 PHP
100 CNY767.79200 PHP
250 CNY1919.48000 PHP
500 CNY3838.96000 PHP
1000 CNY7677.92000 PHP
2000 CNY15355.84000 PHP
5000 CNY38389.60000 PHP
10000 CNY76779.20000 PHP