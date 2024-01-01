10 тысяч филиппинских песо в китайские юани

Сконвертируйте PHP в CNY по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ¥0,1229 CNY

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к CNY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CNY
1 PHP в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12350,1274
Низкий0,12150,1215
В среднем0,12270,1248
Изменение-0.45%-1.86%
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Соотношение 1 PHP к CNY

За последние 30 дней максимальный курс PHP к CNY составил 0,1235, а минимальный — 0,1215. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1227. Изменение курса PHP к CNY в процентном соотношении составило -0.45.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к CNY составил 0,1274, а минимальный — 0,1215. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1248. Изменение курса PHP к CNY в процентном соотношении составило -1.86.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Китайский юань RMB
1 PHP0,12289 CNY
5 PHP0,61443 CNY
10 PHP1,22885 CNY
20 PHP2,45770 CNY
50 PHP6,14425 CNY
100 PHP12,28850 CNY
250 PHP30,72125 CNY
500 PHP61,44250 CNY
1000 PHP122,88500 CNY
2000 PHP245,77000 CNY
5000 PHP614,42500 CNY
10000 PHP1 228,85000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Филиппинский песо
1 CNY8,13766 PHP
5 CNY40,68830 PHP
10 CNY81,37660 PHP
20 CNY162,75320 PHP
50 CNY406,88300 PHP
100 CNY813,76600 PHP
250 CNY2 034,41500 PHP
500 CNY4 068,83000 PHP
1000 CNY8 137,66000 PHP
2000 CNY16 275,32000 PHP
5000 CNY40 688,30000 PHP
10000 CNY81 376,60000 PHP