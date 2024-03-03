1 رينغيت ماليزي إلى جنيه مصري

تحويل MYR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
6.51 egp

1.00000 MYR = 6.51028 EGP

Mid-market exchange rate at 22:14
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856711.0839589.80151.469191.660590.9578118.4513
1 GBP1.1672611.2653104.8261.714991.938411.1180121.5383
1 USD0.922550.790326182.84651.35541.531980.883517.0223
1 INR0.01113570.009539650.012070510.01636040.01849180.01066430.205468

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه مصري
1 MYR6.51028 EGP
5 MYR32.55140 EGP
10 MYR65.10280 EGP
20 MYR130.20560 EGP
50 MYR325.51400 EGP
100 MYR651.02800 EGP
250 MYR1627.57000 EGP
500 MYR3255.14000 EGP
1000 MYR6510.28000 EGP
2000 MYR13020.56000 EGP
5000 MYR32551.40000 EGP
10000 MYR65102.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / رينغيت ماليزي
1 EGP0.15360 MYR
5 EGP0.76801 MYR
10 EGP1.53603 MYR
20 EGP3.07206 MYR
50 EGP7.68015 MYR
100 EGP15.36030 MYR
250 EGP38.40075 MYR
500 EGP76.80150 MYR
1000 EGP153.60300 MYR
2000 EGP307.20600 MYR
5000 EGP768.01500 MYR
10000 EGP1536.03000 MYR