500 دولار هونغ كونغ إلى فرنك سويسري

تحويل HKD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

500 hkd
56.31 chf

1.00000 HKD = 0.11261 CHF

Mid-market exchange rate at 05:34
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19760.7894841.344451.525440.924151.3510582.8989
1 CNY0.13893510.1096870.1867910.2119370.12840.18770811.5176
1 GBP1.266659.1168411.702951.932191.170591.71131105.004
1 SGD0.7437995.353560.58721711.134620.6873981.0049161.6601

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الفرنك السويسري
100 HKD11.26140 CHF
200 HKD22.52280 CHF
300 HKD33.78420 CHF
500 HKD56.30700 CHF
1000 HKD112.61400 CHF
2000 HKD225.22800 CHF
2500 HKD281.53500 CHF
3000 HKD337.84200 CHF
4000 HKD450.45600 CHF
5000 HKD563.07000 CHF
10000 HKD1126.14000 CHF
20000 HKD2252.28000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار هونغ كونغ
1 CHF8.87988 HKD
5 CHF44.39940 HKD
10 CHF88.79880 HKD
20 CHF177.59760 HKD
50 CHF443.99400 HKD
100 CHF887.98800 HKD
250 CHF2219.97000 HKD
500 CHF4439.94000 HKD
1000 CHF8879.88000 HKD
2000 CHF17759.76000 HKD
5000 CHF44399.40000 HKD
10000 CHF88798.80000 HKD