5 فرنك سويسري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل CHF إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٤٤٫٦٠ hkd

1.00000 CHF = 8.92028 HKD

Mid-market exchange rate at 10:12
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.07889.88421.463441.630990.9439518.7821
1 GBP1.165511.25645104.7631.705691.900981.1001721.8913
1 USD0.927650.795893183.38051.357551.512970.8755517.4231
1 INR0.01112540.009545320.011993210.01628140.01814540.01050070.208959

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار هونغ كونغ
1 CHF8.92028 HKD
5 CHF44.60140 HKD
10 CHF89.20280 HKD
20 CHF178.40560 HKD
50 CHF446.01400 HKD
100 CHF892.02800 HKD
250 CHF2230.07000 HKD
500 CHF4460.14000 HKD
1000 CHF8920.28000 HKD
2000 CHF17840.56000 HKD
5000 CHF44601.40000 HKD
10000 CHF89202.80000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الفرنك السويسري
100 HKD11.21040 CHF
200 HKD22.42080 CHF
300 HKD33.63120 CHF
500 HKD56.05200 CHF
1000 HKD112.10400 CHF
2000 HKD224.20800 CHF
2500 HKD280.26000 CHF
3000 HKD336.31200 CHF
4000 HKD448.41600 CHF
5000 HKD560.52000 CHF
10000 HKD1121.04000 CHF
20000 HKD2242.08000 CHF