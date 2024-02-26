5000 دولار هونغ كونغ إلى فرنك سويسري

تحويل HKD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 hkd
563.11 chf

1.00000 HKD = 0.11262 CHF

Mid-market exchange rate at 05:33
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19760.7894841.344351.525320.92421.3510582.9545
1 CNY0.13893510.1096870.1867780.2119210.12840.18770811.5253
1 GBP1.266659.1168411.702821.932051.170661.71131105.074
1 SGD0.7438545.353960.58726111.134620.6874491.0049861.706

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الفرنك السويسري
100 HKD11.26210 CHF
200 HKD22.52420 CHF
300 HKD33.78630 CHF
500 HKD56.31050 CHF
1000 HKD112.62100 CHF
2000 HKD225.24200 CHF
2500 HKD281.55250 CHF
3000 HKD337.86300 CHF
4000 HKD450.48400 CHF
5000 HKD563.10500 CHF
10000 HKD1126.21000 CHF
20000 HKD2252.42000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار هونغ كونغ
1 CHF8.87938 HKD
5 CHF44.39690 HKD
10 CHF88.79380 HKD
20 CHF177.58760 HKD
50 CHF443.96900 HKD
100 CHF887.93800 HKD
250 CHF2219.84500 HKD
500 CHF4439.69000 HKD
1000 CHF8879.38000 HKD
2000 CHF17758.76000 HKD
5000 CHF44396.90000 HKD
10000 CHF88793.80000 HKD