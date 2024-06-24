1 دولار أمريكي إلى فرنك سويسري

تحويل USD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 usd
0.89 chf

$1.000 USD = SFr.0.8943 CHF

Mid-market exchange rate at 00:13
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2660.978116.6910.6830.5775.29913.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الفرنك السويسري
1 USD٠٫٨٩٤٢٥ CHF
5 USD٤٫٤٧١٢٥ CHF
10 USD٨٫٩٤٢٥٠ CHF
20 USD١٧٫٨٨٥٠٠ CHF
50 USD٤٤٫٧١٢٥٠ CHF
100 USD٨٩٫٤٢٥٠٠ CHF
250 USD٢٢٣٫٥٦٢٥٠ CHF
500 USD٤٤٧٫١٢٥٠٠ CHF
1000 USD٨٩٤٫٢٥٠٠٠ CHF
2000 USD١٬٧٨٨٫٥٠٠٠٠ CHF
5000 USD٤٬٤٧١٫٢٥٠٠٠ CHF
10000 USD٨٬٩٤٢٫٥٠٠٠٠ CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار أمريكي
1 CHF١٫١١٨٢٦ USD
5 CHF٥٫٥٩١٣٠ USD
10 CHF١١٫١٨٢٦٠ USD
20 CHF٢٢٫٣٦٥٢٠ USD
50 CHF٥٥٫٩١٣٠٠ USD
100 CHF١١١٫٨٢٦٠٠ USD
250 CHF٢٧٩٫٥٦٥٠٠ USD
500 CHF٥٥٩٫١٣٠٠٠ USD
1000 CHF١٬١١٨٫٢٦٠٠٠ USD
2000 CHF٢٬٢٣٦٫٥٢٠٠٠ USD
5000 CHF٥٬٥٩١٫٣٠٠٠٠ USD
10000 CHF١١٬١٨٢٫٦٠٠٠٠ USD