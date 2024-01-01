5 دولار ناميبي إلى يوان صيني

تحويل NAD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5 nad
1.88 cny

1.00000 NAD = 0.37660 CNY

Mid-market exchange rate at 02:27
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856381.084389.8321.470471.66240.957618.4469
1 GBP1.1677111.26615104.8981.717091.94121.118221.5406
1 USD0.922250.789796182.84791.356151.533150.8831517.0127
1 INR0.01113190.009533080.012070310.01636920.01850570.01065990.205349

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Namibian Dollar / Chinese Yuan RMB
1 NAD0.37660 CNY
5 NAD1.88299 CNY
10 NAD3.76598 CNY
20 NAD7.53196 CNY
50 NAD18.82990 CNY
100 NAD37.65980 CNY
250 NAD94.14950 CNY
500 NAD188.29900 CNY
1000 NAD376.59800 CNY
2000 NAD753.19600 CNY
5000 NAD1882.99000 CNY
10000 NAD3765.98000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Namibian Dollar
1 CNY2.65535 NAD
5 CNY13.27675 NAD
10 CNY26.55350 NAD
20 CNY53.10700 NAD
50 CNY132.76750 NAD
100 CNY265.53500 NAD
250 CNY663.83750 NAD
500 CNY1327.67500 NAD
1000 CNY2655.35000 NAD
2000 CNY5310.70000 NAD
5000 CNY13276.75000 NAD
10000 CNY26553.50000 NAD