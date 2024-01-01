1 يوان صيني إلى دولار ناميبي

تحويل CNY إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
2.54 nad

¥1.000 CNY = $2.536 NAD

Mid-market exchange rate at 09:47
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CNY إلى NAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9671.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.180.965
1 EUR1.0938.5181.510.8561.65691.7431.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Namibian Dollar
1 CNY٢٫٥٣٦٠٧ NAD
5 CNY١٢٫٦٨٠٣٥ NAD
10 CNY٢٥٫٣٦٠٧٠ NAD
20 CNY٥٠٫٧٢١٤٠ NAD
50 CNY١٢٦٫٨٠٣٥٠ NAD
100 CNY٢٥٣٫٦٠٧٠٠ NAD
250 CNY٦٣٤٫٠١٧٥٠ NAD
500 CNY١٬٢٦٨٫٠٣٥٠٠ NAD
1000 CNY٢٬٥٣٦٫٠٧٠٠٠ NAD
2000 CNY٥٬٠٧٢٫١٤٠٠٠ NAD
5000 CNY١٢٬٦٨٠٫٣٥٠٠٠ NAD
10000 CNY٢٥٬٣٦٠٫٧٠٠٠٠ NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Chinese Yuan RMB
1 NAD٠٫٣٩٤٣١ CNY
5 NAD١٫٩٧١٥٥ CNY
10 NAD٣٫٩٤٣١٠ CNY
20 NAD٧٫٨٨٦٢٠ CNY
50 NAD١٩٫٧١٥٥٠ CNY
100 NAD٣٩٫٤٣١٠٠ CNY
250 NAD٩٨٫٥٧٧٥٠ CNY
500 NAD١٩٧٫١٥٥٠٠ CNY
1000 NAD٣٩٤٫٣١٠٠٠ CNY
2000 NAD٧٨٨٫٦٢٠٠٠ CNY
5000 NAD١٬٩٧١٫٥٥٠٠٠ CNY
10000 NAD٣٬٩٤٣٫١٠٠٠٠ CNY