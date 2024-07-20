500 норвежских крон в евро

Сконвертируйте NOK в EUR по реальному обменному курсу

500 nok
42,09 eur

kr1,000 NOK = €0,08418 EUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NOK в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08860,0886
Низкий0,08420,0842
В среднем0,08690,0865
Изменить-4.98%-1.16%
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Соотношение 1 NOK к EUR

За последние 30 дней максимальный курс NOK к EUR составил 0,0886, а минимальный — 0,0842. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0869. Изменение курса NOK к EUR в процентном соотношении составило -4.98.

За последние 90 дней максимальный курс NOK к EUR составил 0,0886, а минимальный — 0,0842. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0865. Изменение курса NOK к EUR в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10,91983,7230,77410,6771 389,893,9396,856
1 EUR1,088191,1160,84311,621 512,624,2877,462
1 INR0,0120,01110,0090,12816,6010,0470,082
1 GBP1,2911,187108,116113,7871 794,835,0878,854

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Как произвести расчет конвертации из норвежских крон в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NOK из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NOK в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для норвежских крон

NOK в USD

NOK в EUR

NOK в INR

NOK в GBP

NOK в SEK

NOK в KRW

NOK в PLN

NOK в DKK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Норвежская крона / Евро
1 NOK0,08418 EUR
5 NOK0,42088 EUR
10 NOK0,84176 EUR
20 NOK1,68352 EUR
50 NOK4,20881 EUR
100 NOK8,41761 EUR
250 NOK21,04403 EUR
500 NOK42,08805 EUR
1000 NOK84,17610 EUR
2000 NOK168,35220 EUR
5000 NOK420,88050 EUR
10000 NOK841,76100 EUR
Обменные курсы Евро / Норвежская крона
1 EUR11,87990 NOK
5 EUR59,39950 NOK
10 EUR118,79900 NOK
20 EUR237,59800 NOK
50 EUR593,99500 NOK
100 EUR1 187,99000 NOK
250 EUR2 969,97500 NOK
500 EUR5 939,95000 NOK
1000 EUR11 879,90000 NOK
2000 EUR23 759,80000 NOK
5000 EUR59 399,50000 NOK
10000 EUR118 799,00000 NOK