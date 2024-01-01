История обменного курса евро–норвежские кроны

Обменный курс евро/норвежские кроны сейчас составляет 11,755, отражая изменение в размере 0.378% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.999% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 11,809, и минимумом, равным 11,639, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.475% уменьшение стоимости.