اليورو إلى الكرونات النرويجية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الكرونات النرويجية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الكرونات النرويجية (NOK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and NOK historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى الكرونات النرويجية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الكرونات النرويجية is currently ١١٫٣٠٨ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -1.044% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الكرونات النرويجية has fluctuated between a high of ١١٫٤٩٠ on 17-06-2024 and a low of ١١٫٢٦٣ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -0.243% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى كرونة نروجية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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