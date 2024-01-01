5 индонезийских рупий в норвежские кроны

Сконвертируйте IDR в NOK по реальному обменному курсу

5 idr
0,00 nok

Rp1,000 IDR = kr0,0006706 NOK

Среднерыночный курс в 12:11
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1 IDR в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00060,0006
В среднем0,00070,0007
Изменить3.80%-1.04%
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Соотношение 1 IDR к NOK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к NOK составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к NOK в процентном соотношении составило 3.80.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к NOK составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к NOK в процентном соотношении составило -1.04.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6740,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11711,4641,6271,4940,8438,504
1 SGD0,74462,2230,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Норвежская крона
1 IDR0,00067 NOK
5 IDR0,00335 NOK
10 IDR0,00671 NOK
20 IDR0,01341 NOK
50 IDR0,03353 NOK
100 IDR0,06706 NOK
250 IDR0,16766 NOK
500 IDR0,33531 NOK
1000 IDR0,67062 NOK
2000 IDR1,34125 NOK
5000 IDR3,35312 NOK
10000 IDR6,70624 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Индонезийская рупия
1 NOK1 491,15000 IDR
5 NOK7 455,75000 IDR
10 NOK14 911,50000 IDR
20 NOK29 823,00000 IDR
50 NOK74 557,50000 IDR
100 NOK149 115,00000 IDR
250 NOK372 787,50000 IDR
500 NOK745 575,00000 IDR
1000 NOK1 491 150,00000 IDR
2000 NOK2 982 300,00000 IDR
5000 NOK7 455 750,00000 IDR
10000 NOK14 911 500,00000 IDR