تحويل USD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

100 دولار أمريكي إلى درهم إماراتي

100 usd
367.31 aed

$1.000 USD = د.إ3.673 AED

Mid-market exchange rate at 10:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63411.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.690.52210.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.2560.975116.70910.6830.5785.29913.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 USD٣٫٦٧٣٠٥ AED
5 USD١٨٫٣٦٥٢٥ AED
10 USD٣٦٫٧٣٠٥٠ AED
20 USD٧٣٫٤٦١٠٠ AED
50 USD١٨٣٫٦٥٢٥٠ AED
100 USD٣٦٧٫٣٠٥٠٠ AED
250 USD٩١٨٫٢٦٢٥٠ AED
500 USD١٬٨٣٦٫٥٢٥٠٠ AED
1000 USD٣٬٦٧٣٫٠٥٠٠٠ AED
2000 USD٧٬٣٤٦٫١٠٠٠٠ AED
5000 USD١٨٬٣٦٥٫٢٥٠٠٠ AED
10000 USD٣٦٬٧٣٠٫٥٠٠٠٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / دولار أمريكي
1 AED٠٫٢٧٢٢٥ USD
5 AED١٫٣٦١٢٧ USD
10 AED٢٫٧٢٢٥٣ USD
20 AED٥٫٤٤٥٠٦ USD
50 AED١٣٫٦١٢٦٥ USD
100 AED٢٧٫٢٢٥٣٠ USD
250 AED٦٨٫٠٦٣٢٥ USD
500 AED١٣٦٫١٢٦٥٠ USD
1000 AED٢٧٢٫٢٥٣٠٠ USD
2000 AED٥٤٤٫٥٠٦٠٠ USD
5000 AED١٬٣٦١٫٢٦٥٠٠ USD
10000 AED٢٬٧٢٢٫٥٣٠٠٠ USD