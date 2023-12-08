1 دولار أسترالي إلى دولار سنغافوري

تحويل AUD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 aud
0.88 sgd

1.00000 AUD = 0.88431 SGD

Mid-market exchange rate at 08:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85821.07889.8961.465161.63210.9437518.8428
1 GBP1.1652311.25615104.7521.70731.901821.0996921.9567
1 USD0.927650.796083183.39151.359151.5140.875417.4794
1 INR0.0111240.009546340.011991610.01629840.01815540.01049750.209606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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AUD إلى SGD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار سنغافورة
1 AUD0.88431 SGD
5 AUD4.42155 SGD
10 AUD8.84310 SGD
20 AUD17.68620 SGD
50 AUD44.21550 SGD
100 AUD88.43100 SGD
250 AUD221.07750 SGD
500 AUD442.15500 SGD
1000 AUD884.31000 SGD
2000 AUD1768.62000 SGD
5000 AUD4421.55000 SGD
10000 AUD8843.10000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دولار أسترالي
1 SGD1.13082 AUD
5 SGD5.65410 AUD
10 SGD11.30820 AUD
20 SGD22.61640 AUD
50 SGD56.54100 AUD
100 SGD113.08200 AUD
250 SGD282.70500 AUD
500 SGD565.41000 AUD
1000 SGD1130.82000 AUD
2000 SGD2261.64000 AUD
5000 SGD5654.10000 AUD
10000 SGD11308.20000 AUD