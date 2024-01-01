Yeni İsrail şekelinden Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile ILS → MWK çevirin

1.000 ils
459.894 mwk

1.00000 ILS = 459.89400 MWK

06:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853671.073189.08171.453251.652830.94935518.3353
1 GBP1.1714111.25705104.3521.702361.936161.1120921.4783
1 USD0.931850.795513183.01341.354251.540240.8846517.0863
1 INR0.01122570.009582950.012046310.01631360.01855410.01065670.205826

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Yeni İsrail şekelinden Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Malavi Kvaçası
1 ILS459.89400 MWK
5 ILS2299.47000 MWK
10 ILS4598.94000 MWK
20 ILS9197.88000 MWK
50 ILS22994.70000 MWK
100 ILS45989.40000 MWK
250 ILS114973.50000 MWK
500 ILS229947.00000 MWK
1000 ILS459894.00000 MWK
2000 ILS919788.00000 MWK
5000 ILS2299470.00000 MWK
10000 ILS4598940.00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Yeni İsrail Şekeli
1 MWK0.00217 ILS
5 MWK0.01087 ILS
10 MWK0.02174 ILS
20 MWK0.04349 ILS
50 MWK0.10872 ILS
100 MWK0.21744 ILS
250 MWK0.54361 ILS
500 MWK1.08721 ILS
1000 MWK2.17442 ILS
2000 MWK4.34884 ILS
5000 MWK10.87210 ILS
10000 MWK21.74420 ILS