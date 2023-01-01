10 Malavi kvaçasından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile MWK → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Malavi kvaçasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Malavi Kvaçası
|1 ILS
|283.69400 MWK
|5 ILS
|1418.47000 MWK
|10 ILS
|2836.94000 MWK
|20 ILS
|5673.88000 MWK
|50 ILS
|14184.70000 MWK
|100 ILS
|28369.40000 MWK
|250 ILS
|70923.50000 MWK
|500 ILS
|141847.00000 MWK
|1000 ILS
|283694.00000 MWK
|2000 ILS
|567388.00000 MWK
|5000 ILS
|1418470.00000 MWK
|10000 ILS
|2836940.00000 MWK