ألف كواشا ملاوية إلى كرونة نروجية

تحويل MWK إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mwk
6.25 nok

1.00000 MWK = 0.00625 NOK

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85651.0839589.80091.469241.661740.9574718.4522
1 GBP1.1675411.26555104.8461.715391.940131.1178921.5436
1 USD0.92260.79017182.8461.355451.533040.88417.0231
1 INR0.01113570.009537820.012070610.01636110.01850470.01067040.205479

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / كروني نرويجي
1 MWK0.00625 NOK
5 MWK0.03127 NOK
10 MWK0.06254 NOK
20 MWK0.12509 NOK
50 MWK0.31272 NOK
100 MWK0.62544 NOK
250 MWK1.56359 NOK
500 MWK3.12718 NOK
1000 MWK6.25436 NOK
2000 MWK12.50872 NOK
5000 MWK31.27180 NOK
10000 MWK62.54360 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Malawian Kwacha
1 NOK159.88800 MWK
5 NOK799.44000 MWK
10 NOK1598.88000 MWK
20 NOK3197.76000 MWK
50 NOK7994.40000 MWK
100 NOK15988.80000 MWK
250 NOK39972.00000 MWK
500 NOK79944.00000 MWK
1000 NOK159888.00000 MWK
2000 NOK319776.00000 MWK
5000 NOK799440.00000 MWK
10000 NOK1598880.00000 MWK