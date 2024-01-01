ألف كواشا ملاوية إلى يوان صيني

تحويل MWK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mwk
4.28 cny

1.00000 MWK = 0.00428 CNY

Mid-market exchange rate at 21:55
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أعلى العملات

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.92261.532681.355451.34390.79045182.845919.114
1 EUR1.083911.661281.469171.456650.85657589.796720.7177
1 AUD0.652450.60194710.8843630.8768280.5157354.052812.4709
1 CAD0.7377620.6806551.1307610.9914790.58316561.120614.1016

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Chinese Yuan RMB
1 MWK0.00428 CNY
5 MWK0.02139 CNY
10 MWK0.04279 CNY
20 MWK0.08558 CNY
50 MWK0.21394 CNY
100 MWK0.42789 CNY
250 MWK1.06971 CNY
500 MWK2.13943 CNY
1000 MWK4.27886 CNY
2000 MWK8.55772 CNY
5000 MWK21.39430 CNY
10000 MWK42.78860 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Malawian Kwacha
1 CNY233.70700 MWK
5 CNY1168.53500 MWK
10 CNY2337.07000 MWK
20 CNY4674.14000 MWK
50 CNY11685.35000 MWK
100 CNY23370.70000 MWK
250 CNY58426.75000 MWK
500 CNY116853.50000 MWK
1000 CNY233707.00000 MWK
2000 CNY467414.00000 MWK
5000 CNY1168535.00000 MWK
10000 CNY2337070.00000 MWK