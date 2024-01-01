5 узбекских сомов в канадские доллары

Сконвертируйте UZS в CAD по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = C$0,0001088 CAD

Среднерыночный курс в 10:12
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График изменения обменного курса UZS к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 UZS в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение0.95%0.14%
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Соотношение 1 UZS к CAD

За последние 30 дней максимальный курс UZS к CAD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к CAD в процентном соотношении составило 0.95.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к CAD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к CAD в процентном соотношении составило 0.14.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1071,4871,6220,93821,725
1 GBP1,20711,289108,7841,7961,9581,13326,228
1 USD0,9360,776184,3781,3931,5190,87920,344
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Канадский доллар
1 UZS0,00011 CAD
5 UZS0,00054 CAD
10 UZS0,00109 CAD
20 UZS0,00218 CAD
50 UZS0,00544 CAD
100 UZS0,01088 CAD
250 UZS0,02719 CAD
500 UZS0,05439 CAD
1000 UZS0,10877 CAD
2000 UZS0,21755 CAD
5000 UZS0,54387 CAD
10000 UZS1,08774 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Узбекский сом
1 CAD9 193,38000 UZS
5 CAD45 966,90000 UZS
10 CAD91 933,80000 UZS
20 CAD183 867,60000 UZS
50 CAD459 669,00000 UZS
100 CAD919 338,00000 UZS
250 CAD2 298 345,00000 UZS
500 CAD4 596 690,00000 UZS
1000 CAD9 193 380,00000 UZS
2000 CAD18 386 760,00000 UZS
5000 CAD45 966 900,00000 UZS
10000 CAD91 933 800,00000 UZS