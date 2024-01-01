История обменного курса австралийский доллар–польские злотые

Обменный курс австралийских доллара/польские злотые сейчас составляет 2,657, отражая изменение в размере -0.310% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.637% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/польские злотые колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,684, и минимумом, равным 2,625, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.652%.