500 польских злотых в евро

Сконвертируйте PLN в EUR по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = €0,2313 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PLN к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 PLN в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,23300,2350
Низкий0,22930,2293
В среднем0,23100,2327
Изменение-0.65%-0.31%
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Соотношение 1 PLN к EUR

За последние 30 дней максимальный курс PLN к EUR составил 0,2330, а минимальный — 0,2293. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2310. Изменение курса PLN к EUR в процентном соотношении составило -0.65.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к EUR составил 0,2350, а минимальный — 0,2293. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2327. Изменение курса PLN к EUR в процентном соотношении составило -0.31.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77484,3540,8761 397,2111,01423,588
1 EUR1,07110,82990,3220,9381 496,0611,79325,256
1 GBP1,2911,2061108,9391,1311 804,4314,22230,458
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5640,1310,28

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польских злотых

PLN в USD

PLN в EUR

PLN в GBP

PLN в INR

PLN в CHF

PLN в KRW

PLN в NOK

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Евро
1 PLN0,23129 EUR
5 PLN1,15643 EUR
10 PLN2,31286 EUR
20 PLN4,62572 EUR
50 PLN11,56430 EUR
100 PLN23,12860 EUR
250 PLN57,82150 EUR
500 PLN115,64300 EUR
1000 PLN231,28600 EUR
2000 PLN462,57200 EUR
5000 PLN1 156,43000 EUR
10000 PLN2 312,86000 EUR
Обменные курсы Евро / Польский злотый
1 EUR4,32365 PLN
5 EUR21,61825 PLN
10 EUR43,23650 PLN
20 EUR86,47300 PLN
50 EUR216,18250 PLN
100 EUR432,36500 PLN
250 EUR1 080,91250 PLN
500 EUR2 161,82500 PLN
1000 EUR4 323,65000 PLN
2000 EUR8 647,30000 PLN
5000 EUR21 618,25000 PLN
10000 EUR43 236,50000 PLN