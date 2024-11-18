500 Polonya zlotisinden Euroya

Reel döviz kuru ile PLN → EUR çevirin

1,000zł PLN = 0,2311€ EUR

13:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

PLN → EUR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

EUR
1 PLN → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,23230,2350
Düşük0,22930,2293
Ortalama0,23050,2324
Değişim-0.53%-1.17%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → EUR istatistikleri

PLN → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2323, en düşük 0,2293 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2305 oldu. PLN → EUR kurundaki değişiklik -0.53 değerindeydi.

PLN → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2350, en düşük 0,2293 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2324 oldu. PLN → EUR kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4230,8881.397,5111,11223,971
1 EUR1,05510,83689,0530,9371.474,1611,72125,286
1 GBP1,2621,1971106,5791,1211.764,2914,02830,262
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5540,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Euro
1 PLN0,23105 EUR
5 PLN1,15526 EUR
10 PLN2,31051 EUR
20 PLN4,62102 EUR
50 PLN11,55255 EUR
100 PLN23,10510 EUR
250 PLN57,76275 EUR
500 PLN115,52550 EUR
1000 PLN231,05100 EUR
2000 PLN462,10200 EUR
5000 PLN1.155,25500 EUR
10000 PLN2.310,51000 EUR
Çevrim kurları Euro / Polonya Zlotisi
1 EUR4,32805 PLN
5 EUR21,64025 PLN
10 EUR43,28050 PLN
20 EUR86,56100 PLN
50 EUR216,40250 PLN
100 EUR432,80500 PLN
250 EUR1.082,01250 PLN
500 EUR2.164,02500 PLN
1000 EUR4.328,05000 PLN
2000 EUR8.656,10000 PLN
5000 EUR21.640,25000 PLN
10000 EUR43.280,50000 PLN