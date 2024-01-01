История обменного курса евро–польские злотые

Обменный курс евро/польские злотые сейчас составляет 4,287, отражая изменение в размере -0.203% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.714% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/польские злотые колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 4,297, и минимумом, равным 4,250, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.187% увеличение стоимости.