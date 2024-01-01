История обменного курса евро–российские рубли

Обменный курс евро/российские рубли сейчас составляет 96,090, отражая изменение в размере -0.458% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.164% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 96,898, и минимумом, равным 94,915, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.607% увеличение стоимости.