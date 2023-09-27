bin Yeni Zelanda dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → AUD çevirin

1.000 nzd
932,23 aud

1.00000 NZD = 0.93223 AUD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 AUD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Avustralya Doları
1 NZD0.93223 AUD
5 NZD4.66115 AUD
10 NZD9.32230 AUD
20 NZD18.64460 AUD
50 NZD46.61150 AUD
100 NZD93.22300 AUD
250 NZD233.05750 AUD
500 NZD466.11500 AUD
1000 NZD932.23000 AUD
2000 NZD1864.46000 AUD
5000 NZD4661.15000 AUD
10000 NZD9322.30000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Yeni Zelanda Doları
1 AUD1.07270 NZD
5 AUD5.36350 NZD
10 AUD10.72700 NZD
20 AUD21.45400 NZD
50 AUD53.63500 NZD
100 AUD107.27000 NZD
250 AUD268.17500 NZD
500 AUD536.35000 NZD
1000 AUD1072.70000 NZD
2000 AUD2145.40000 NZD
5000 AUD5363.50000 NZD
10000 AUD10727.00000 NZD