5000 ليو روماني إلى فرنك سويسري

تحويل RON إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

5000 ron
970.17 chf

1.00000 RON = 0.19403 CHF

Mid-market exchange rate at 13:52
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.36641.53870.8074281.350150.8981583.2312
1EUR1.073711.46711.65210.866951.449660.9643589.3653
1CAD0.731850.68161511.12610.5909170.9881070.65731160.9128
1AUD0.64990.605290.88802310.5247480.8774620.58370854.092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / الفرنك السويسري
1 RON0.19403 CHF
5 RON0.97017 CHF
10 RON1.94034 CHF
20 RON3.88068 CHF
50 RON9.70170 CHF
100 RON19.40340 CHF
250 RON48.50850 CHF
500 RON97.01700 CHF
1000 RON194.03400 CHF
2000 RON388.06800 CHF
5000 RON970.17000 CHF
10000 RON1940.34000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Romanian Leu
1 CHF5.15373 RON
5 CHF25.76865 RON
10 CHF51.53730 RON
20 CHF103.07460 RON
50 CHF257.68650 RON
100 CHF515.37300 RON
250 CHF1288.43250 RON
500 CHF2576.86500 RON
1000 CHF5153.73000 RON
2000 CHF10307.46000 RON
5000 CHF25768.65000 RON
10000 CHF51537.30000 RON