1 ليو روماني إلى فرنك سويسري

تحويل RON إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
0.19 chf

1.00000 RON = 0.19402 CHF

Mid-market exchange rate at 13:50
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.365951.538580.8073311.35010.89883.229
1EUR1.073711.466621.651970.86681.44960.964289.363
1CAD0.7320910.6818411.126380.591040.9883960.65741860.9312
1AUD0.649950.6053370.88779910.5247240.8774970.58365554.0947

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / الفرنك السويسري
1 RON0.19402 CHF
5 RON0.97011 CHF
10 RON1.94022 CHF
20 RON3.88044 CHF
50 RON9.70110 CHF
100 RON19.40220 CHF
250 RON48.50550 CHF
500 RON97.01100 CHF
1000 RON194.02200 CHF
2000 RON388.04400 CHF
5000 RON970.11000 CHF
10000 RON1940.22000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Romanian Leu
1 CHF5.15407 RON
5 CHF25.77035 RON
10 CHF51.54070 RON
20 CHF103.08140 RON
50 CHF257.70350 RON
100 CHF515.40700 RON
250 CHF1288.51750 RON
500 CHF2577.03500 RON
1000 CHF5154.07000 RON
2000 CHF10308.14000 RON
5000 CHF25770.35000 RON
10000 CHF51540.70000 RON