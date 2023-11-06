10 آلاف ليو روماني إلى فرنك سويسري

تحويل RON إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
1940.02 chf

1.00000 RON = 0.19400 CHF

Mid-market exchange rate at 13:51
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.36621.538580.8075261.350250.8980583.2405
1EUR1.073711.466891.651970.8671.449760.9641589.3753
1CAD0.7319570.68171511.126170.5910750.9883250.65733460.9285
1AUD0.649950.6053370.88796210.5248520.8775950.58368854.1022

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / الفرنك السويسري
1 RON0.19400 CHF
5 RON0.97001 CHF
10 RON1.94002 CHF
20 RON3.88004 CHF
50 RON9.70010 CHF
100 RON19.40020 CHF
250 RON48.50050 CHF
500 RON97.00100 CHF
1000 RON194.00200 CHF
2000 RON388.00400 CHF
5000 RON970.01000 CHF
10000 RON1940.02000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Romanian Leu
1 CHF5.15459 RON
5 CHF25.77295 RON
10 CHF51.54590 RON
20 CHF103.09180 RON
50 CHF257.72950 RON
100 CHF515.45900 RON
250 CHF1288.64750 RON
500 CHF2577.29500 RON
1000 CHF5154.59000 RON
2000 CHF10309.18000 RON
5000 CHF25772.95000 RON
10000 CHF51545.90000 RON