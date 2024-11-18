10 bin Romanya leyinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile RON → CHF çevirin

1,000L RON = 0,1882SFr. CHF

22:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

RON → CHF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CHF
1 RON → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18960,1911
Düşük0,18790,1876
Ortalama0,18860,1890
Değişim-0.42%-1.39%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → CHF istatistikleri

RON → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1896, en düşük 0,1879 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1886 oldu. RON → CHF kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

RON → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1911, en düşük 0,1876 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1890 oldu. RON → CHF kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,461
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,511
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,247
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,954

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / İsviçre Frangı
1 RON0,18816 CHF
5 RON0,94079 CHF
10 RON1,88158 CHF
20 RON3,76316 CHF
50 RON9,40790 CHF
100 RON18,81580 CHF
250 RON47,03950 CHF
500 RON94,07900 CHF
1000 RON188,15800 CHF
2000 RON376,31600 CHF
5000 RON940,79000 CHF
10000 RON1.881,58000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Rumen Leyi
1 CHF5,31470 RON
5 CHF26,57350 RON
10 CHF53,14700 RON
20 CHF106,29400 RON
50 CHF265,73500 RON
100 CHF531,47000 RON
250 CHF1.328,67500 RON
500 CHF2.657,35000 RON
1000 CHF5.314,70000 RON
2000 CHF10.629,40000 RON
5000 CHF26.573,50000 RON
10000 CHF53.147,00000 RON