50 ليو روماني إلى يوان صيني

تحويل RON إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

50 ron
78.53 cny

1.00000 RON = 1.57070 CNY

Mid-market exchange rate at 13:53
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.36631.538580.8073631.350150.898183.2312
1EUR1.073711.4671.651970.86691.449660.9642589.3653
1CAD0.7319040.68166511.126090.5909120.988180.65732360.9172
1AUD0.649950.6053370.88802710.5247460.877530.5837254.0961

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Chinese Yuan RMB
1 RON1.57070 CNY
5 RON7.85350 CNY
10 RON15.70700 CNY
20 RON31.41400 CNY
50 RON78.53500 CNY
100 RON157.07000 CNY
250 RON392.67500 CNY
500 RON785.35000 CNY
1000 RON1570.70000 CNY
2000 RON3141.40000 CNY
5000 RON7853.50000 CNY
10000 RON15707.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Romanian Leu
1 CNY0.63666 RON
5 CNY3.18331 RON
10 CNY6.36661 RON
20 CNY12.73322 RON
50 CNY31.83305 RON
100 CNY63.66610 RON
250 CNY159.16525 RON
500 CNY318.33050 RON
1000 CNY636.66100 RON
2000 CNY1273.32200 RON
5000 CNY3183.30500 RON
10000 CNY6366.61000 RON