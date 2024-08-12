5 يوان صيني إلى ليو روماني

تحويل CNY إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
3.17 ron

¥1.000 CNY = L0.6345 RON

Mid-market exchange rate at 10:09
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CNY إلى RON مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9661.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7740.17
1 CAD0.7295.67910.6670.5711.10461.1840.965
1 EUR1.0938.5161.510.8571.65691.7461.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Romanian Leu
1 CNY٠٫٦٣٤٤٦ RON
5 CNY٣٫١٧٢٣٢ RON
10 CNY٦٫٣٤٤٦٣ RON
20 CNY١٢٫٦٨٩٢٦ RON
50 CNY٣١٫٧٢٣١٥ RON
100 CNY٦٣٫٤٤٦٣٠ RON
250 CNY١٥٨٫٦١٥٧٥ RON
500 CNY٣١٧٫٢٣١٥٠ RON
1000 CNY٦٣٤٫٤٦٣٠٠ RON
2000 CNY١٬٢٦٨٫٩٢٦٠٠ RON
5000 CNY٣٬١٧٢٫٣١٥٠٠ RON
10000 CNY٦٬٣٤٤٫٦٣٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Chinese Yuan RMB
1 RON١٫٥٧٦١٤ CNY
5 RON٧٫٨٨٠٧٠ CNY
10 RON١٥٫٧٦١٤٠ CNY
20 RON٣١٫٥٢٢٨٠ CNY
50 RON٧٨٫٨٠٧٠٠ CNY
100 RON١٥٧٫٦١٤٠٠ CNY
250 RON٣٩٤٫٠٣٥٠٠ CNY
500 RON٧٨٨٫٠٧٠٠٠ CNY
1000 RON١٬٥٧٦٫١٤٠٠٠ CNY
2000 RON٣٬١٥٢٫٢٨٠٠٠ CNY
5000 RON٧٬٨٨٠٫٧٠٠٠٠ CNY
10000 RON١٥٬٧٦١٫٤٠٠٠٠ CNY