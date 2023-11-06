5 ليو روماني إلى يوان صيني

تحويل RON إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
7.86 cny

1.00000 RON = 1.57117 CNY

Mid-market exchange rate at 13:54
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.3661.538580.8073631.350050.898283.229
1EUR1.073911.466951.652280.8671.449820.964689.3796
1CAD0.7320640.68168811.126340.5910420.9883240.6575460.929
1AUD0.649950.6052240.88783210.5247460.8774650.58378554.0947

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Chinese Yuan RMB
1 RON1.57117 CNY
5 RON7.85585 CNY
10 RON15.71170 CNY
20 RON31.42340 CNY
50 RON78.55850 CNY
100 RON157.11700 CNY
250 RON392.79250 CNY
500 RON785.58500 CNY
1000 RON1571.17000 CNY
2000 RON3142.34000 CNY
5000 RON7855.85000 CNY
10000 RON15711.70000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Romanian Leu
1 CNY0.63647 RON
5 CNY3.18234 RON
10 CNY6.36468 RON
20 CNY12.72936 RON
50 CNY31.82340 RON
100 CNY63.64680 RON
250 CNY159.11700 RON
500 CNY318.23400 RON
1000 CNY636.46800 RON
2000 CNY1272.93600 RON
5000 CNY3182.34000 RON
10000 CNY6364.68000 RON