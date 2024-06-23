10 دولار أمريكي إلى ليو روماني

تحويل USD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

10 usd
46.55 ron

$1.000 USD = L4.655 RON

Mid-market exchange rate at 02:31
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8660.984116.58710.6830.5785.30113.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Romanian Leu
1 USD٤٫٦٥٤٥٨ RON
5 USD٢٣٫٢٧٢٩٠ RON
10 USD٤٦٫٥٤٥٨٠ RON
20 USD٩٣٫٠٩١٦٠ RON
50 USD٢٣٢٫٧٢٩٠٠ RON
100 USD٤٦٥٫٤٥٨٠٠ RON
250 USD١٬١٦٣٫٦٤٥٠٠ RON
500 USD٢٬٣٢٧٫٢٩٠٠٠ RON
1000 USD٤٬٦٥٤٫٥٨٠٠٠ RON
2000 USD٩٬٣٠٩٫١٦٠٠٠ RON
5000 USD٢٣٬٢٧٢٫٩٠٠٠٠ RON
10000 USD٤٦٬٥٤٥٫٨٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أمريكي
1 RON٠٫٢١٤٨٤ USD
5 RON١٫٠٧٤٢١ USD
10 RON٢٫١٤٨٤٢ USD
20 RON٤٫٢٩٦٨٤ USD
50 RON١٠٫٧٤٢١٠ USD
100 RON٢١٫٤٨٤٢٠ USD
250 RON٥٣٫٧١٠٥٠ USD
500 RON١٠٧٫٤٢١٠٠ USD
1000 RON٢١٤٫٨٤٢٠٠ USD
2000 RON٤٢٩٫٦٨٤٠٠ USD
5000 RON١٬٠٧٤٫٢١٠٠٠ USD
10000 RON٢٬١٤٨٫٤٢٠٠٠ USD