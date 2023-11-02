10 آلاف ليو روماني إلى دولار أمريكي

تحويل RON إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
2159.54 usd

1.00000 RON = 0.21595 USD

Mid-market exchange rate at 15:46
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.073489.32461.468571.651380.9640518.8536
1GBP1.153411.2381103.031.693911.904771.1119421.7465
1USD0.93160.807689183.21651.368151.538460.8980517.5644
1INR0.01119510.009705880.012016810.01644090.01848750.01079170.211069

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أمريكي
1 RON0.21595 USD
5 RON1.07977 USD
10 RON2.15954 USD
20 RON4.31908 USD
50 RON10.79770 USD
100 RON21.59540 USD
250 RON53.98850 USD
500 RON107.97700 USD
1000 RON215.95400 USD
2000 RON431.90800 USD
5000 RON1079.77000 USD
10000 RON2159.54000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Romanian Leu
1 USD4.63061 RON
5 USD23.15305 RON
10 USD46.30610 RON
20 USD92.61220 RON
50 USD231.53050 RON
100 USD463.06100 RON
250 USD1157.65250 RON
500 USD2315.30500 RON
1000 USD4630.61000 RON
2000 USD9261.22000 RON
5000 USD23153.05000 RON
10000 USD46306.10000 RON