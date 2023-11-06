5000 ليو روماني إلى دولار أمريكي

تحويل RON إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

5000 ron
1080.48 usd

1.00000 RON = 0.21610 USD

Mid-market exchange rate at 15:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073889.36111.469011.651490.964118.8591
1GBP1.1535411.2386103.0761.694471.904951.1121221.7535
1USD0.931250.807363183.21951.368051.537990.8977517.563
1INR0.01119060.009701610.012016410.01643910.01848110.01078770.211044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار أمريكي
1 RON0.21610 USD
5 RON1.08048 USD
10 RON2.16096 USD
20 RON4.32192 USD
50 RON10.80480 USD
100 RON21.60960 USD
250 RON54.02400 USD
500 RON108.04800 USD
1000 RON216.09600 USD
2000 RON432.19200 USD
5000 RON1080.48000 USD
10000 RON2160.96000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Romanian Leu
1 USD4.62757 RON
5 USD23.13785 RON
10 USD46.27570 RON
20 USD92.55140 RON
50 USD231.37850 RON
100 USD462.75700 RON
250 USD1156.89250 RON
500 USD2313.78500 RON
1000 USD4627.57000 RON
2000 USD9255.14000 RON
5000 USD23137.85000 RON
10000 USD46275.70000 RON