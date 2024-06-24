5 دولار كندي إلى جنيه إسترليني

تحويل CAD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

5 cad
2.89 gbp

C$1.000 CAD = £0.5777 GBP

Mid-market exchange rate at 09:05
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أعلى العملات

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD183.4950.9330.79279.321.5037.26258.797
1 INR0.01210.0110.0093.3450.0180.0870.704
1 EUR1.07289.48610.847299.3611.617.78363.016
1 GBP1.266105.7011.1811353.6051.9029.19374.434

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / جنيه استرليني
1 CAD٠٫٥٧٧٦٨ GBP
5 CAD٢٫٨٨٨٤١ GBP
10 CAD٥٫٧٧٦٨١ GBP
20 CAD١١٫٥٥٣٦٢ GBP
50 CAD٢٨٫٨٨٤٠٥ GBP
100 CAD٥٧٫٧٦٨١٠ GBP
250 CAD١٤٤٫٤٢٠٢٥ GBP
500 CAD٢٨٨٫٨٤٠٥٠ GBP
1000 CAD٥٧٧٫٦٨١٠٠ GBP
2000 CAD١٬١٥٥٫٣٦٢٠٠ GBP
5000 CAD٢٬٨٨٨٫٤٠٥٠٠ GBP
10000 CAD٥٬٧٧٦٫٨١٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار كندي
1 GBP١٫٧٣١٠٦ CAD
5 GBP٨٫٦٥٥٣٠ CAD
10 GBP١٧٫٣١٠٦٠ CAD
20 GBP٣٤٫٦٢١٢٠ CAD
50 GBP٨٦٫٥٥٣٠٠ CAD
100 GBP١٧٣٫١٠٦٠٠ CAD
250 GBP٤٣٢٫٧٦٥٠٠ CAD
500 GBP٨٦٥٫٥٣٠٠٠ CAD
1000 GBP١٬٧٣١٫٠٦٠٠٠ CAD
2000 GBP٣٬٤٦٢٫١٢٠٠٠ CAD
5000 GBP٨٬٦٥٥٫٣٠٠٠٠ CAD
10000 GBP١٧٬٣١٠٫٦٠٠٠٠ CAD