50 بيزو مكسيكي إلى يوان صيني

تحويل MXN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ mxn
٢٠٫٥٤ cny

1.00000 MXN = 0.41074 CNY

Mid-market exchange rate at 12:56
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.92781.358183.41230.7954820.87531.515154.90865
1 EUR1.077811.4637689.90180.85740.94341.633035.29054
1 CAD0.7363230.683172161.41840.5857310.6445031.115643.61435
1 INR0.01198860.01112330.016281810.009536740.01049370.01816460.058848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Chinese Yuan RMB
1 MXN0.41074 CNY
5 MXN2.05369 CNY
10 MXN4.10737 CNY
20 MXN8.21474 CNY
50 MXN20.53685 CNY
100 MXN41.07370 CNY
250 MXN102.68425 CNY
500 MXN205.36850 CNY
1000 MXN410.73700 CNY
2000 MXN821.47400 CNY
5000 MXN2053.68500 CNY
10000 MXN4107.37000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mexican Peso
1 CNY2.43465 MXN
5 CNY12.17325 MXN
10 CNY24.34650 MXN
20 CNY48.69300 MXN
50 CNY121.73250 MXN
100 CNY243.46500 MXN
250 CNY608.66250 MXN
500 CNY1217.32500 MXN
1000 CNY2434.65000 MXN
2000 CNY4869.30000 MXN
5000 CNY12173.25000 MXN
10000 CNY24346.50000 MXN