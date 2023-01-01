10 بيزو مكسيكي إلى يوان صيني

تحويل MXN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ mxn
٤٫١١ cny

1.00000 MXN = 0.41088 CNY

Mid-market exchange rate at 12:55
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.927651.357883.41150.795260.875051.514694.90765
1 EUR1.07811.4637189.91760.85730.94331.632845.29045
1 CAD0.7364850.683196161.43140.5856980.6444621.115553.61441
1 INR0.01198880.01112130.016278310.009534180.01049080.01815930.0588366

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Chinese Yuan RMB
1 MXN0.41088 CNY
5 MXN2.05439 CNY
10 MXN4.10878 CNY
20 MXN8.21756 CNY
50 MXN20.54390 CNY
100 MXN41.08780 CNY
250 MXN102.71950 CNY
500 MXN205.43900 CNY
1000 MXN410.87800 CNY
2000 MXN821.75600 CNY
5000 MXN2054.39000 CNY
10000 MXN4108.78000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mexican Peso
1 CNY2.43381 MXN
5 CNY12.16905 MXN
10 CNY24.33810 MXN
20 CNY48.67620 MXN
50 CNY121.69050 MXN
100 CNY243.38100 MXN
250 CNY608.45250 MXN
500 CNY1216.90500 MXN
1000 CNY2433.81000 MXN
2000 CNY4867.62000 MXN
5000 CNY12169.05000 MXN
10000 CNY24338.10000 MXN