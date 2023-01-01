ألف بيزو مكسيكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MXN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٤٧٫٧٢ hkd

1.00000 MXN = 0.44772 HKD

Mid-market exchange rate at 13:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857051.07789.83461.461811.631690.943718.7915
1 GBP1.1667911.2567104.8241.705721.903951.101121.9269
1 USD0.92850.795735183.41191.35731.515040.876217.448
1 INR0.01113160.009539820.011988710.01627230.01816330.01050450.209179

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / دولار هونغ كونغ
1 MXN0.44772 HKD
5 MXN2.23862 HKD
10 MXN4.47725 HKD
20 MXN8.95450 HKD
50 MXN22.38625 HKD
100 MXN44.77250 HKD
250 MXN111.93125 HKD
500 MXN223.86250 HKD
1000 MXN447.72500 HKD
2000 MXN895.45000 HKD
5000 MXN2238.62500 HKD
10000 MXN4477.25000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Mexican Peso
100 HKD223.35200 MXN
200 HKD446.70400 MXN
300 HKD670.05600 MXN
500 HKD1116.76000 MXN
1000 HKD2233.52000 MXN
2000 HKD4467.04000 MXN
2500 HKD5583.80000 MXN
3000 HKD6700.56000 MXN
4000 HKD8934.08000 MXN
5000 HKD11167.60000 MXN
10000 HKD22335.20000 MXN
20000 HKD44670.40000 MXN