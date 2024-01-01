bin Meksika pesosundan Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile MXN → HKD çevirin

1.000 mxn
470,85 hkd

1,000 MXN = 0,4709 HKD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,941,37783,6090,8030,9141,5475,118
1 EUR1,06411,46688,9690,8550,9731,6475,446
1 CAD0,7260,682160,7030,5830,6641,1233,716
1 INR0,0120,0110,01610,010,0110,0190,061

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Meksika pesosundan Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MXN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MXN → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Meksika pesosu için en iyi döviz çiftleri

MXN → USD

MXN → EUR

MXN → CAD

MXN → INR

MXN → GBP

MXN → CHF

MXN → AUD

MXN → BRL

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Hong Kong Doları
1 MXN0,47085 HKD
5 MXN2,35427 HKD
10 MXN4,70854 HKD
20 MXN9,41708 HKD
50 MXN23,54270 HKD
100 MXN47,08540 HKD
250 MXN117,71350 HKD
500 MXN235,42700 HKD
1000 MXN470,85400 HKD
2000 MXN941,70800 HKD
5000 MXN2.354,27000 HKD
10000 MXN4.708,54000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Meksika Pesosu
100 HKD212,38000 MXN
200 HKD424,76000 MXN
300 HKD637,14000 MXN
500 HKD1.061,90000 MXN
1000 HKD2.123,80000 MXN
2000 HKD4.247,60000 MXN
2500 HKD5.309,50000 MXN
3000 HKD6.371,40000 MXN
4000 HKD8.495,20000 MXN
5000 HKD10.619,00000 MXN
10000 HKD21.238,00000 MXN
20000 HKD42.476,00000 MXN