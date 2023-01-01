بيزو مكسيكي إلى بير إثيوبي

تحويل MXN إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٣٬٢٢٨٫٠٩ etb

1.00000 MXN = 3.22809 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:26 UTC
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MXN إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.434611.658220.9574518.2183
1GBP1.1579411.23165102.1351.661431.92041.1086721.0988
1USD0.94030.811919182.9251.348951.559210.900217.1305
1INR0.01133910.0097910.012059110.01626710.01880270.01085560.206578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / البر الإثيوبي
1 MXN3.22809 ETB
5 MXN16.14045 ETB
10 MXN32.28090 ETB
20 MXN64.56180 ETB
50 MXN161.40450 ETB
100 MXN322.80900 ETB
250 MXN807.02250 ETB
500 MXN1614.04500 ETB
1000 MXN3228.09000 ETB
2000 MXN6456.18000 ETB
5000 MXN16140.45000 ETB
10000 MXN32280.90000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Mexican Peso
1 ETB0.30978 MXN
5 ETB1.54890 MXN
10 ETB3.09781 MXN
20 ETB6.19562 MXN
50 ETB15.48905 MXN
100 ETB30.97810 MXN
250 ETB77.44525 MXN
500 ETB154.89050 MXN
1000 ETB309.78100 MXN
2000 ETB619.56200 MXN
5000 ETB1548.90500 MXN
10000 ETB3097.81000 MXN