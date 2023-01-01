بيزو مكسيكي إلى دولار ناميبي

تحويل MXN إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
١٬١٠٤٫٩٠ nad

1.00000 MXN = 1.10490 NAD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:31 UTC
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MXN إلى NAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 NAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / Namibian Dollar
1 MXN1.10490 NAD
5 MXN5.52450 NAD
10 MXN11.04900 NAD
20 MXN22.09800 NAD
50 MXN55.24500 NAD
100 MXN110.49000 NAD
250 MXN276.22500 NAD
500 MXN552.45000 NAD
1000 MXN1104.90000 NAD
2000 MXN2209.80000 NAD
5000 MXN5524.50000 NAD
10000 MXN11049.00000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / Mexican Peso
1 NAD0.90506 MXN
5 NAD4.52531 MXN
10 NAD9.05063 MXN
20 NAD18.10126 MXN
50 NAD45.25315 MXN
100 NAD90.50630 MXN
250 NAD226.26575 MXN
500 NAD452.53150 MXN
1000 NAD905.06300 MXN
2000 NAD1810.12600 MXN
5000 NAD4525.31500 MXN
10000 NAD9050.63000 MXN