بيزو مكسيكي إلى جنيه جيرزي

تحويل MXN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mxn
46.20 jep

1.00000 MXN = 0.04620 JEP

Mid-market exchange rate at 20:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095591.30441.492511.658220.964418.7725
1 GBP1.1528711.263105.2651.720711.911751.1118321.6428
1 USD0.912850.791766183.3451.36241.513660.880317.136
1 INR0.01095240.009499860.011998310.01634650.01816140.01056210.205603

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه جيرسي
1 MXN0.04620 JEP
5 MXN0.23100 JEP
10 MXN0.46199 JEP
20 MXN0.92398 JEP
50 MXN2.30996 JEP
100 MXN4.61992 JEP
250 MXN11.54980 JEP
500 MXN23.09960 JEP
1000 MXN46.19920 JEP
2000 MXN92.39840 JEP
5000 MXN230.99600 JEP
10000 MXN461.99200 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mexican Peso
1 JEP21.64540 MXN
5 JEP108.22700 MXN
10 JEP216.45400 MXN
20 JEP432.90800 MXN
50 JEP1082.27000 MXN
100 JEP2164.54000 MXN
250 JEP5411.35000 MXN
500 JEP10822.70000 MXN
1000 JEP21645.40000 MXN
2000 JEP43290.80000 MXN
5000 JEP108227.00000 MXN
10000 JEP216454.00000 MXN