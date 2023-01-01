2000 بيزو مكسيكي إلى جنيه جيرزي

تحويل MXN إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ mxn
٩١٫٨١ jep

1.00000 MXN = 0.04590 JEP

Mid-market exchange rate at 13:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85691.075289.68741.459581.630330.944618.6696
1 GBP1.16711.2546104.6521.703121.902351.1023521.7846
1 USD0.930050.797067183.41461.35751.51630.878517.3638
1 INR0.01114980.009555480.011988310.01627410.01817790.01053170.208163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

MXN إلى USD

MXN إلى EUR

MXN إلى CAD

MXN إلى INR

MXN إلى GBP

MXN إلى CHF

MXN إلى AUD

MXN إلى BRL

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mexican Peso / جنيه جيرسي
1 MXN0.04590 JEP
5 MXN0.22952 JEP
10 MXN0.45904 JEP
20 MXN0.91809 JEP
50 MXN2.29522 JEP
100 MXN4.59044 JEP
250 MXN11.47610 JEP
500 MXN22.95220 JEP
1000 MXN45.90440 JEP
2000 MXN91.80880 JEP
5000 MXN229.52200 JEP
10000 MXN459.04400 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mexican Peso
1 JEP21.78440 MXN
5 JEP108.92200 MXN
10 JEP217.84400 MXN
20 JEP435.68800 MXN
50 JEP1089.22000 MXN
100 JEP2178.44000 MXN
250 JEP5446.10000 MXN
500 JEP10892.20000 MXN
1000 JEP21784.40000 MXN
2000 JEP43568.80000 MXN
5000 JEP108922.00000 MXN
10000 JEP217844.00000 MXN