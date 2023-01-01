بيزو مكسيكي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MXN إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٬٨٥٠٫٤٨ btn

1.00000 MXN = 4.85048 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:25 UTC
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MXN إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.434881.65840.957318.2218
1GBP1.1580811.2318102.1471.661641.920491.1086321.1015
1USD0.94010.81182182.9251.348951.559090.917.1306
1INR0.01133690.009789810.012059110.01626710.01880120.01085320.206579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / نغولتروم بوتاني
1 MXN4.85048 BTN
5 MXN24.25240 BTN
10 MXN48.50480 BTN
20 MXN97.00960 BTN
50 MXN242.52400 BTN
100 MXN485.04800 BTN
250 MXN1212.62000 BTN
500 MXN2425.24000 BTN
1000 MXN4850.48000 BTN
2000 MXN9700.96000 BTN
5000 MXN24252.40000 BTN
10000 MXN48504.80000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mexican Peso
1 BTN0.20616 MXN
5 BTN1.03082 MXN
10 BTN2.06165 MXN
20 BTN4.12330 MXN
50 BTN10.30825 MXN
100 BTN20.61650 MXN
250 BTN51.54125 MXN
500 BTN103.08250 MXN
1000 BTN206.16500 MXN
2000 BTN412.33000 MXN
5000 BTN1030.82500 MXN
10000 BTN2061.65000 MXN