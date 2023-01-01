ألف نغولتروم بوتاني إلى بيزو مكسيكي

تحويل BTN إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٠٦٫٣٩ mxn

1.00000 BTN = 0.20639 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:25 UTC
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BTN إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.078889.28041.465281.667390.954218.4129
1GBP1.1689811.2611104.3671.712891.949151.1154421.5243
1USD0.926950.792959182.7591.358251.54560.884517.0679
1INR0.01120070.009581540.012083310.01641210.01867590.01068770.206236

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mexican Peso
1 BTN0.20639 MXN
5 BTN1.03195 MXN
10 BTN2.06390 MXN
20 BTN4.12780 MXN
50 BTN10.31950 MXN
100 BTN20.63900 MXN
250 BTN51.59750 MXN
500 BTN103.19500 MXN
1000 BTN206.39000 MXN
2000 BTN412.78000 MXN
5000 BTN1031.95000 MXN
10000 BTN2063.90000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / نغولتروم بوتاني
1 MXN4.84519 BTN
5 MXN24.22595 BTN
10 MXN48.45190 BTN
20 MXN96.90380 BTN
50 MXN242.25950 BTN
100 MXN484.51900 BTN
250 MXN1211.29750 BTN
500 MXN2422.59500 BTN
1000 MXN4845.19000 BTN
2000 MXN9690.38000 BTN
5000 MXN24225.95000 BTN
10000 MXN48451.90000 BTN