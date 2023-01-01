1 نغولتروم بوتاني إلى بيزو مكسيكي

تحويل BTN إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٢١ mxn

1.00000 BTN = 0.20638 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:24 UTC
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BTN إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.0788589.2911.465351.667470.9542518.4127
1GBP1.1689111.26105104.3711.712821.949071.1154321.5223
1USD0.926950.79299182.7651.358251.54560.884517.067
1INR0.01119930.009581220.012082410.01641090.01867450.01068690.20621

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mexican Peso
1 BTN0.20638 MXN
5 BTN1.03190 MXN
10 BTN2.06379 MXN
20 BTN4.12758 MXN
50 BTN10.31895 MXN
100 BTN20.63790 MXN
250 BTN51.59475 MXN
500 BTN103.18950 MXN
1000 BTN206.37900 MXN
2000 BTN412.75800 MXN
5000 BTN1031.89500 MXN
10000 BTN2063.79000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / نغولتروم بوتاني
1 MXN4.84544 BTN
5 MXN24.22720 BTN
10 MXN48.45440 BTN
20 MXN96.90880 BTN
50 MXN242.27200 BTN
100 MXN484.54400 BTN
250 MXN1211.36000 BTN
500 MXN2422.72000 BTN
1000 MXN4845.44000 BTN
2000 MXN9690.88000 BTN
5000 MXN24227.20000 BTN
10000 MXN48454.40000 BTN